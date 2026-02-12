Dai-ichi Life Insurance Aktie
WKN DE: A1CS49 / ISIN: JP3476480003
|
12.02.2026 07:01:06
Ausblick: Dai-ichi Life Insurance zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Dai-ichi Life Insurance wird am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 31,89 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 32,73 JPY je Aktie vermeldet.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2.604,00 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 17,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.223,91 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 121,72 JPY im Vergleich zu 115,95 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 10.083,86 Milliarden JPY, gegenüber 8.801,74 Milliarden JPY im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
