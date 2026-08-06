Ausblick: Dai Nippon Printing gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Dai Nippon Printing veröffentlicht am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass Dai Nippon Printing im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 49,09 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 100,80 JPY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 370,27 Milliarden JPY gegenüber 366,14 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 215,44 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 235,48 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.536,50 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 1.512,57 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at