Ausblick: Dai Nippon Printing legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Dai Nippon Printing präsentiert in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 29,69 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Dai Nippon Printing noch -9,950 JPY je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 385,39 Milliarden JPY – ein Plus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Dai Nippon Printing 378,55 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 218,22 JPY, gegenüber 238,90 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 1.505,66 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1.457,61 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at