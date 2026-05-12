Dai Nippon Printing Aktie
WKN DE: A0NABJ / ISIN: US2338063066
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Dai Nippon Printing präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Dai Nippon Printing wird am 13.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,093 USD gegenüber -0,030 USD im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Dai Nippon Printing in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,94 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 2,44 Milliarden USD im Vergleich zu 2,48 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,692 USD im Vergleich zu 0,780 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 9,56 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 9,56 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
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