Dai Nippon Printing Aktie

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WKN DE: A0NABJ / ISIN: US2338063066

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06.08.2026 07:01:06

Ausblick: Dai Nippon Printing stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Dai Nippon Printing wird am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,154 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,350 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 8,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,32 Milliarden USD gegenüber 2,53 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,676 USD, gegenüber 0,780 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 9,65 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 10,04 Milliarden USD generiert wurden.

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