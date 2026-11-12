Dai Nippon Printing Aktie
WKN: 856615 / ISIN: JP3493800001
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12.11.2026 07:01:06
Ausblick: Dai Nippon Printing verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Dai Nippon Printing wird am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 67,92 JPY. Im Vorjahresquartal waren 34,21 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 382,93 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 372,56 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 215,82 JPY aus. Im Vorjahr waren 235,48 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 1.551,71 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.512,57 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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