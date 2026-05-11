Daicel Aktie
WKN: 863989 / ISIN: JP3485800001
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Daicel gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Daicel wird am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 51,88 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 145,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Daicel 21,14 JPY je Aktie vermeldete.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Daicel in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,50 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 150,14 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 153,99 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 104,97 JPY aus, während im Fiskalvorjahr 181,44 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 577,06 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 586,53 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
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