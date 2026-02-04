Daicel Aktie
WKN: 863989 / ISIN: JP3485800001
|
04.02.2026 07:01:06
Ausblick: Daicel präsentiert Quartalsergebnisse
Daicel präsentiert am 05.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 50,21 JPY. Im Vorjahresquartal waren 44,12 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Daicel im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 145,79 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 142,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,06 Prozent gesteigert.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 197,68 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 181,44 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 577,33 Milliarden JPY, gegenüber 586,53 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Daicel Corp.
|
04.02.26
|Ausblick: Daicel präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: Daicel öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Daicel gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Daicel gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Daicel Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Daicel Corp.
|8,25
|1,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen tiefer -- EZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.