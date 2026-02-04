Ausblick: Daicel präsentiert Quartalsergebnisse

Daicel präsentiert am 05.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 50,21 JPY. Im Vorjahresquartal waren 44,12 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Daicel im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 145,79 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 142,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,06 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 197,68 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 181,44 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 577,33 Milliarden JPY, gegenüber 586,53 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at