Ausblick: Daihen gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Daihen wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 02.08.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2022 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Daihen im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 87,60 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 97,50 JPY je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 36,40 Milliarden JPY – ein Plus von 5,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daihen 34,53 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 503,38 JPY im Vergleich zu 445,29 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 179,58 Milliarden JPY, gegenüber 160,62 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at