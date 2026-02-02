Daihen Aktie

WKN: 859037 / ISIN: JP3497800007

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Daihen vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Daihen lädt am 03.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 164,30 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 16,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Daihen 141,43 JPY je Aktie vermeldete.

Daihen soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 61,31 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 584,79 JPY, während im vorherigen Jahr noch 493,31 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 237,24 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 226,38 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslicher leichter -- Asiens Börsen rutschen ab
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt dürfte es zu Monatsbeginn nach abwärts gehen. In Fernost geht es zum Wochenstart deutlich nach unten.
