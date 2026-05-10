Daihen Aktie
WKN: 859037 / ISIN: JP3497800007
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10.05.2026 07:01:06
Ausblick: Daihen zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Daihen lädt am 11.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 196,92 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Daihen 178,55 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Daihen soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 75,35 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 70,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 593,92 JPY aus, während im Fiskalvorjahr 493,31 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 236,62 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 226,38 Milliarden JPY.
Redaktion finanzen.at
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