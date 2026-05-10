DAIICHI SANKYO Aktie

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WKN DE: A1JPH1 / ISIN: US23381D1028

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10.05.2026 07:01:06

Ausblick: DAIICHI SANKYO gewährt Anlegern Blick in die Bücher

DAIICHI SANKYO lässt sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird DAIICHI SANKYO die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,332 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,300 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 9,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,74 Milliarden USD gegenüber 3,40 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,06 USD, gegenüber 1,02 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt 13,58 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 12,37 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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