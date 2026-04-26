DAIICHI SANKYO Aktie

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WKN DE: A1JPH1 / ISIN: US23381D1028

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26.04.2026 07:01:06

Ausblick: DAIICHI SANKYO legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

DAIICHI SANKYO wird am 27.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,352 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,300 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 9,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,74 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,40 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,07 USD im Vergleich zu 1,02 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 13,58 Milliarden USD, gegenüber 12,37 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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