Ausblick: DAIICHI SANKYO öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

DAIICHI SANKYO veröffentlicht am 30.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,250 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte DAIICHI SANKYO ein EPS von 0,220 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll DAIICHI SANKYO in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 3,52 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,07 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,02 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 13,61 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 12,37 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at