Ausblick: DAIICHI SANKYO stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

DAIICHI SANKYO äußert sich am 27.04.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -12,580 JPY. Im Vorjahresquartal waren 0,190 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 225,01 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 223,73 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 36,50 JPY im Vergleich zu 39,17 JPY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 1.035,29 Milliarden JPY, gegenüber 962,52 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at