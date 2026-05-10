DAIICHI SANKYO Aktie

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WKN: A0F57T / ISIN: JP3475350009

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10.05.2026 07:01:06

Ausblick: DAIICHI SANKYO stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

DAIICHI SANKYO wird am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

5 Analysten schätzen, dass DAIICHI SANKYO für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 52,46 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 46,31 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 14,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 593,27 Milliarden JPY gegenüber 518,69 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 166,56 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 155,96 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 2.133,90 Milliarden JPY aus, im Gegensatz zu 1.886,26 Milliarden JPY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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