DAIICHI SANKYO Aktie
WKN: A0F57T / ISIN: JP3475350009
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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: DAIICHI SANKYO stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
DAIICHI SANKYO öffnet am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 38,81 JPY je Aktie gegenüber 24,52 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 565,85 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 13,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 500,76 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 146,61 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 151,17 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2.367,58 Milliarden JPY, gegenüber 2.123,05 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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