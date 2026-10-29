DAIICHI SANKYO Aktie
WKN DE: A1JPH1 / ISIN: US23381D1028
|
29.10.2026 07:01:06
Ausblick: DAIICHI SANKYO stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
DAIICHI SANKYO wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,246 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,170 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll DAIICHI SANKYO im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,58 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,40 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,31 Prozent gesteigert.
13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,925 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,00 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 14,98 Milliarden USD, gegenüber 14,09 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DAIICHI SANKYO CO LTD (spons. ADRs)
|
29.10.26
|Ausblick: DAIICHI SANKYO stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
15.10.26
|Erste Schätzungen: DAIICHI SANKYO präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
01.09.26
|Aktien im Blick: EU-Zulassung für Brustkrebstherapie von AstraZeneca und Daiichi Sankyo (Dow Jones)
|
30.07.26
|Ausblick: DAIICHI SANKYO veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
16.07.26
|Erste Schätzungen: DAIICHI SANKYO stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
10.05.26
|Ausblick: DAIICHI SANKYO gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu DAIICHI SANKYO CO LTD (spons. ADRs)
Aktien in diesem Artikel
|DAIICHI SANKYO CO LTD (spons. ADRs)
|17,44
|5,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.