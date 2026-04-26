Ausblick: DAIICHI SANKYO stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

DAIICHI SANKYO präsentiert in der am 27.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass DAIICHI SANKYO im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 55,37 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 46,31 JPY je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 589,76 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 13,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte DAIICHI SANKYO einen Umsatz von 518,69 Milliarden JPY eingefahren.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 167,52 JPY je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 155,96 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 15 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2.132,73 Milliarden JPY, gegenüber 1.886,26 Milliarden JPY im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at