Ausblick: DAIICHI SANKYO stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

DAIICHI SANKYO stellt am 31.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 42,05 JPY gegenüber 46,03 JPY im Vorjahresquartal.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 538,08 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 13,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 474,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 156,50 JPY, während im vorherigen Jahr noch 140,44 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.322,11 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2.123,05 Milliarden JPY waren.

Redaktion finanzen.at