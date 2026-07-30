DAIICHI SANKYO Aktie
WKN DE: A1JPH1 / ISIN: US23381D1028
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30.07.2026 07:01:06
Ausblick: DAIICHI SANKYO veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
DAIICHI SANKYO wird am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,261 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte DAIICHI SANKYO noch 0,320 USD je Aktie eingenommen.
7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 1,84 Prozent auf 3,34 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,28 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,977 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,930 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 14,43 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 14,09 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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