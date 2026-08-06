Daiichikosho Aktie
WKN: 897103 / ISIN: JP3475200006
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06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Daiichikosho präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Daiichikosho öffnet am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 29,21 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 33,78 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 40,73 Milliarden JPY – ein Plus von 0,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daiichikosho 40,55 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 127,44 JPY, gegenüber 153,38 JPY je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 169,01 Milliarden JPY im Vergleich zu 162,95 Milliarden JPY im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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06.08.26
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