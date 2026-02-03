Daikin Industries Aktie

Daikin Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 857771 / ISIN: JP3481800005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Daikin Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Daikin Industries wird am 04.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 197,88 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 65,29 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 119,72 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Daikin Industries in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,28 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1.158,30 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 1.100,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 962,97 JPY, gegenüber 904,27 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 4.858,45 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 4.752,34 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Daikin Industries Ltd.

mehr Nachrichten

Analysen zu Daikin Industries Ltd.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Daikin Industries Ltd. 106,05 0,52% Daikin Industries Ltd.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen höher
Der heimische Markt präsentiert sich mit Zuschlägen. Der deutsche Leitindex notiert im Plus. Am Dienstag schließen die Börsen in Fernost mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen