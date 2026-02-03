Ausblick: Daikin Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Daikin Industries wird am 04.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 197,88 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 65,29 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 119,72 JPY je Aktie erzielt worden waren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Daikin Industries in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,28 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1.158,30 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 1.100,16 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 962,97 JPY, gegenüber 904,27 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 16 Analysten auf durchschnittlich 4.858,45 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 4.752,34 Milliarden JPY generiert wurden.

