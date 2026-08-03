Ausblick: DAIKIN INDUSTRIES legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

DAIKIN INDUSTRIES wird am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,183 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei DAIKIN INDUSTRIES noch ein Gewinn pro Aktie von 0,190 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll DAIKIN INDUSTRIES nach den Prognosen von 7 Analysten 8,41 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,40 Milliarden USD umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,638 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,620 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich auf 33,37 Milliarden USD, gegenüber 33,28 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at