WKN DE: A1W1Q6 / ISIN: US23381B1061

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: DAIKIN INDUSTRIES legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DAIKIN INDUSTRIES präsentiert am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,127 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte DAIKIN INDUSTRIES 0,080 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll DAIKIN INDUSTRIES nach den Prognosen von 6 Analysten 7,46 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 3,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,22 Milliarden USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 15 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,621 USD, gegenüber 0,590 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 31,32 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 31,17 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu DAIKIN INDUSTRIES LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs

Analysen zu DAIKIN INDUSTRIES LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs

Aktien in diesem Artikel

DAIKIN INDUSTRIES LTD Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Shs

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen schließen höher
Der heimische Markt präsentiert sich mit Zuschlägen. Der deutsche Leitindex notiert im Plus. Am Dienstag schließen die Börsen in Fernost mit Gewinnen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

