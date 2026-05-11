Ausblick: Daikin Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Daikin Industries stellt am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 216,55 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 18,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 266,55 JPY erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Daikin Industries 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1.222,41 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 5,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Daikin Industries 1.159,11 Milliarden JPY umsetzen können.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 905,36 JPY je Aktie, gegenüber 904,27 JPY je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 4.907,22 Milliarden JPY. Im Fiskaljahr zuvor waren 4.752,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at