Daikin Industries Aktie

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WKN: 857771 / ISIN: JP3481800005

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Daikin Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Daikin Industries wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 300,33 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Daikin Industries noch 271,18 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 7,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1.359,00 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.264,98 Milliarden JPY umgesetzt.

13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1001,56 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 939,92 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5.351,66 Milliarden JPY, gegenüber 5.015,04 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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