Ausblick: Daikin Industries verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Daikin Industries wird am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 294,53 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 278,43 JPY je Aktie erzielt worden.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1.349,32 Milliarden JPY – das wäre ein Zuwachs von 11,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.213,82 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1025,42 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 939,92 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 14 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5.350,20 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 5.015,04 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at