DAIKIN INDUSTRIES Aktie

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WKN DE: A1W1Q6 / ISIN: US23381B1061

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: DAIKIN INDUSTRIES verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DAIKIN INDUSTRIES wird am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,190 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 5,56 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,180 USD je Aktie erzielt worden waren.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 8,58 Milliarden USD gegenüber 8,58 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,00 Prozent.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,633 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,620 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 33,97 Milliarden USD, gegenüber 33,28 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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