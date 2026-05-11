Ausblick: DAIKIN INDUSTRIES zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

DAIKIN INDUSTRIES stellt am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,139 USD je Aktie gegenüber 0,170 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,89 Prozent auf 7,82 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte DAIKIN INDUSTRIES noch 7,61 Milliarden USD umgesetzt.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,578 USD, gegenüber 0,590 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 31,31 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 31,17 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at