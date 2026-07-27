Ausblick: Daimler mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Daimler wird am 28.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,362 USD. Dies würde einem Zuwachs von 34,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Daimler 0,270 USD je Aktie vermeldete.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 36,56 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 2,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,58 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 19 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,62 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,51 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich auf 150,67 Milliarden USD, gegenüber 149,21 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at