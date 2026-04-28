Daimler Aktie
WKN DE: A2DKLU / ISIN: US2338252073
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Daimler stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Daimler lädt am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,403 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Daimler noch 0,460 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 6,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 37,40 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 34,97 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,68 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,51 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 21 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 155,22 Milliarden USD, gegenüber 149,21 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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