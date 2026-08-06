Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Bilanz im Fokus
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06.08.2026 23:25:00
Ausblick: Daimler Truck stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Daimler Truck wird am 07.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,836 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Daimler Truck 0,360 EUR je Aktie eingenommen.
7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,91 Prozent auf 12,48 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,67 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,62 EUR, gegenüber 2,56 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 49,36 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 45,53 Milliarden EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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