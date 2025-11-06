Daimler Truck Aktie

Daimler Truck für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

Analysen im Fokus 06.11.2025 23:18:00

Ausblick: Daimler Truck stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende Daimler Truck-Bilanz.

Daimler Truck wird sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,597 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,770 EUR je Aktie erzielt worden.

4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 11,50 Milliarden EUR - das würde einem Abschlag von 12,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 13,14 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,45 EUR, gegenüber 3,64 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 49,17 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 54,08 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Robert Way / Shutterstock.com

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

