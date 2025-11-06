Daimler Truck Aktie
WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8
|Analysen im Fokus
|
06.11.2025 23:18:00
Ausblick: Daimler Truck stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Daimler Truck wird sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,597 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,770 EUR je Aktie erzielt worden.
4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 11,50 Milliarden EUR - das würde einem Abschlag von 12,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 13,14 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,45 EUR, gegenüber 3,64 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 49,17 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 54,08 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Daimler Truckmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
05.11.25
|DAX aktuell: DAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
05.11.25
|Börse Frankfurt: So performt der DAX nachmittags (finanzen.at)
|
05.11.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX klettert nachmittags (finanzen.at)
|
05.11.25
|XETRA-Handel LUS-DAX fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
05.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)
|
05.11.25
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zum Start in Rot (finanzen.at)
|
05.11.25
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Daimler Truckmehr Analysen
|27.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.10.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.10.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|06.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|20.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|01.10.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|30.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|15.10.25
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.10.25
|Daimler Truck Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.08.25
|Daimler Truck Halten
|DZ BANK
|01.08.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|15.07.25
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Daimler Truck
|34,62
|-2,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.