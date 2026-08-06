Ausblick: Daimler Truck stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Daimler Truck wird am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,477 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Daimler Truck in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 14,29 Milliarden USD im Vergleich zu 13,23 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,06 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,44 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 56,30 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 51,38 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at