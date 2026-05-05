Ausblick: Daimler Truck verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Daimler Truck wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,305 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,520 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 11,56 Milliarden USD – ein Minus von 11,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Daimler Truck 13,10 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,03 USD aus. Im Vorjahr waren 1,44 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 55,86 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 51,38 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at