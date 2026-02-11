Ausblick: Daimler verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Daimler lässt sich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Daimler die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,370 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,690 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 40,86 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 0,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 41,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 20 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,54 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,76 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 21 Analysten von durchschnittlich 156,21 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 157,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at