Ausblick: Daimler veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Daimler äußert sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten schätzen, dass Daimler für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,352 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,360 USD je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 34,63 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 7,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 37,57 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,54 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,51 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 20 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 146,14 Milliarden USD, gegenüber 149,21 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at