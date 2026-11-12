Daishi Hokuetsu Financial Group Aktie
WKN DE: A2N5RK / ISIN: JP3483850008
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12.11.2026 07:01:06
Ausblick: Daishi Hokuetsu Financial Group, legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Daishi Hokuetsu Financial Group, stellt am 13.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 55,25 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 38,23 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 51,72 Prozent auf 25,30 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Daishi Hokuetsu Financial Group, noch 52,40 Milliarden JPY umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 226,52 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 160,59 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 124,30 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 255,06 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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