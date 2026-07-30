Ausblick: Daishi Hokuetsu Financial Group, stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Daishi Hokuetsu Financial Group, stellt am 31.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 53,20 JPY. Im Vorjahresquartal waren 48,83 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Daishi Hokuetsu Financial Group, in dem im Juni abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 42,19 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 30,40 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 52,59 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 214,37 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 160,59 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 128,10 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 255,06 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at