Ausblick: Daiwa House Industry informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Daiwa House Industry wird am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 86,90 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 127,74 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Daiwa House Industry in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,96 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 1.387,99 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 1.297,67 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 478,56 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 514,00 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5.614,59 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 5.434,82 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at