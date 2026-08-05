Ausblick: Daiwa House Industry mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Daiwa House Industry wird am 06.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 121,76 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 123,25 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,79 Prozent auf 1.366,94 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.292,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 436,05 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 566,47 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 5.928,98 Milliarden JPY, gegenüber 5.576,86 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at