Daiwa House Industry Aktie
WKN: 856805 / ISIN: JP3505000004
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12.05.2026 07:01:06
Ausblick: Daiwa House Industry präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Daiwa House Industry wird am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 116,97 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Daiwa House Industry noch ein Gewinn pro Aktie von 141,78 JPY in den Büchern gestanden.
Daiwa House Industry soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.598,72 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.484,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 483,27 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 514,00 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 5.607,85 Milliarden JPY, gegenüber 5.434,82 Milliarden JPY im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
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