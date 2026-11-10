Daiwa House Industry Aktie

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WKN DE: A0JMKZ / ISIN: US2340622065

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10.11.2026 07:01:06

Ausblick: Daiwa House Industry präsentiert Quartalsergebnisse

Daiwa House Industry veröffentlicht am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten schätzen, dass Daiwa House Industry für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,298 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,170 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 9,09 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 0,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,08 Milliarden USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,41 USD je Aktie, gegenüber 0,940 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 37,82 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 37,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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