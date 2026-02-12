Daiwa House Industry Aktie

Daiwa House Industry

WKN DE: A0JMKZ / ISIN: US2340622065

12.02.2026 07:01:06

Ausblick: Daiwa House Industry stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Daiwa House Industry wird am 13.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,553 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,840 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Daiwa House Industry in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,75 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 8,83 Milliarden USD im Vergleich zu 8,52 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,04 USD im Vergleich zu 3,37 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 35,80 Milliarden USD, gegenüber 35,65 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

