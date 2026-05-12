Daiwa House Industry Aktie

Daiwa House Industry für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JMKZ / ISIN: US2340622065

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12.05.2026 07:01:06

Ausblick: Daiwa House Industry vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Daiwa House Industry öffnet am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,752 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,930 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 5,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 10,24 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,74 Milliarden USD umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,08 USD im Vergleich zu 3,37 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 35,96 Milliarden USD, gegenüber 35,65 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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