Daiwa House Industry Aktie

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WKN DE: A0JMKZ / ISIN: US2340622065

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05.08.2026 07:01:06

Ausblick: Daiwa House Industry zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Daiwa House Industry wird am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,760 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 10,59 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,850 USD je Aktie erzielt worden waren.

Daiwa House Industry soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,52 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 4,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,94 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,74 USD, gegenüber 3,76 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 36,95 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 37,01 Milliarden USD generiert wurden.

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