Ausblick: Daiwa Securities Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Daiwa Securities Group wird am 02.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 28,70 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 13,19 Prozent verringert. Damals waren 33,06 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 21,78 Prozent auf 265,16 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Daiwa Securities Group noch 339,00 Milliarden JPY umgesetzt.

7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 111,97 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 109,53 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 662,03 Milliarden JPY, gegenüber 1.374,94 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at