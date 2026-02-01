Daiwa Securities Group Aktie
WKN DE: A1CSNU / ISIN: US2340643012
|
01.02.2026 07:01:06
Ausblick: Daiwa Securities Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Daiwa Securities Group wird am 02.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,182 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,220 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 23,63 Prozent auf 1,70 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,22 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,720 USD, gegenüber 0,720 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 4,25 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,02 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
