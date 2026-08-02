Ausblick: Daiwa Securities Group präsentiert Quartalsergebnisse

Daiwa Securities Group wird am 03.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,244 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 40,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 1,34 Milliarden USD gegenüber 2,27 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

8 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,860 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,840 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 5,27 Milliarden USD, gegenüber 9,82 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at